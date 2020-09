Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200923.1 Elmshorn: Mann mit Kopfverletzungen nach Gewalttat aufgefunden

Elmshorn (ots)

Am frühen Mittwochmorgen ist in Elmshorn ein Mann mit schweren Kopfverletzungen aufgefunden worden. Erste Ermittlungen deuten auf eine Gewalttat hin.

Um 04:11 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von einer männlichen Person, die am Hainholzer Damm in einer Parkanlage um Hilfe rief. Die eintreffenden Beamten fanden im Park einen 32-jährigen Elmshorner mit massiven Kopfverletzungen auf. Die verletzte Person kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Sie befindet sich in akuter Lebensgefahr.

Erste Ermittlungen vor Ort weisen auf eine Gewalttat hin. Aufgrund der Schwere der Verletzungen hat die Mordkommission Itzehoe die Ermittlungen übernommen. Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen dauern an.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, melden sich bei der Kriminalpolizei Itzehoe unter 04821 / 602-0.

Weitere Auskünfte können aktuell nicht erteilt werden.

