Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfallzeugen gesucht; Ludwigsburg: Einbrecher überrascht; Ludwigsburg: Motorroller gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Bietigheim-Bissingen: Unfallzeugen gesucht

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstag zwischen 14:55 und 15:10 Uhr auf dem Parkplatz der Postfiliale in der Bahnhofstraße in Bissingen. Der unbekannte Fahrer eines dunklen Pkw stieß dort vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Mercedes, richtete dabei etwa 3.000 Euro Sachschaden an und machte sich anschließend aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0, entgegen.

Ludwigsburg: Einbrecher überrascht

Über Mülltonnen an der Hauswand hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Freitag gegen 00:55 Uhr versucht, in eine Wohnung in der Straße "Straßenäcker" einzusteigen. Dabei wurde er von einem Anwohner überrascht und flüchtete. Der Täter wurde der Polizei als dunkelhäutiger Mann beschrieben, der mit einer schwarzen Jogginghose und einem schwarzen Kapuzenpullover mit horizontalen roten Streifen bekleidet war. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, bittet um Hinweise.

Ludwigsburg: Motorroller gestohlen

Vor einem Fitnessstudio in der Bahnhofstraße hat ein unbekannter Täter am Donnerstag zwischen 19:30 und 21:00 Uhr einen grauen Motorroller mit Versicherungskennzeichen des Herstellers Generic gestohlen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell