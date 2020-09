Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200924.1 Itzehoe: Sachbeschädigung an Pkw

Itzehoe (ots)

Von Dienstag auf Mittwoch hat ein Unbekannter in Itzehoe eine Scheibe eines Volkswagens beschädigt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können.

Vermutlich in der Nacht zum Dienstag hat ein Unbekannter die Seitenscheibe eines Golfs auf einem Parkplatz in der Brookstraße eingeworfen. Möglicherweise wollte der Täter aus dem Inneren etwas entwenden, laut dem Fahrzeughalten befanden sich in dem VW allerdings keine Wertsachen.

Hinweise auf den Sachbeschädiger gibt es bis jetzt keine. Zeugen sollten sich daher bei der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell