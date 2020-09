Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200924.4 Heide: Trunkenheit im Verkehr

Heide (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Heide haben Beamte in der Nacht zu heute die Trunkenheitsfahrt eines Mannes in Heide aufgedeckt. Der Beschuldigte musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Kurz vor 01.00 Uhr stoppten Einsatzkräfte in der Meldorfer Straße einen Autofahrer und überprüften ihn. Im Gespräch mit dem Heider stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch fest. Zwei daraufhin nacheinander absolvierte Atemalkoholtests lieferten ein Ergebnis von 1,14 beziehungsweise 1,15 Promille. Der 45-Jährige konnte sich den Wert nicht erklären, musste sich aber dennoch einer Blutprobenentnahme stellen. Den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel behielten die Einsatzkräfte ein und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell