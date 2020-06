Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200616 - 0581 Frankfurt-Rödelheim: Rauschgiftfund

Frankfurt (ots)

(fue) Ein Zeuge war am Montag, den 15. Juni 2020, gegen 16.10 Uhr, mit seinem Fahrrad auf dem Weg durch den Solmspark. In Höhe der Straße Auf der Insel sah er hinter einer Parkbank eine Tasche liegen und verständigte die Polizei, da sich sonst niemand in der Nähe befand.

Bei der Durchsuchung der Tasche konnten dann 198,29 Gramm Haschisch sichergestellt werden. Aus verschiedenen Papieren, die sich ebenfalls in der Tasche befanden, ergaben sich Hinweise auf den Eigentümer. Bei der sich anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten weder weiteres Rauschgift, noch der Eigentümer der Tasche aufgefunden bzw. angetroffen werden. Lediglich der Vater des Mannes war anwesend.

Bei der Durchsuchung des Kellers der Wohnung schlug der Rauschgiftsuchhund an. Neben der durchsuchten Kellerparzelle befanden sich, versteckt hinter einer Matratze sieben Platten Haschisch, à 100 Gramm, die zunächst als Zufallsfund sichergestellt wurden. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

