Polizei Paderborn

POL-PB: Leicht verletzte Dame nach Sturz mit dem Fahrrad

Delbrück (ots)

Delbrück, Lippstädter Straße Höhe Gastliches Dorf Freitag, 11.09.2020, 17:05 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr eine 63-jährige Frau aus Lippstadt mit ihrem Fahrrad den Radweg der Lippstädter Straße in Delbrück in Fahrtrichtung Lippstadt. In Höhe des Gastlichen Dorfes kam sie vermutlich aus Unachtsamkeit mit ihrem Fahrrad zu Fall und zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Durch den eingesetzten Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Behandlung in ein Paderborner Krankenhaus verbracht. An dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 20,-- EUR.

