Polizei Paderborn

POL-PB: Verletzte Beifahrerin nach Vorfahrtverletzung

Delbrück (ots)

Delbrück, Himmelreichallee / Adolf-Kolping-Straße Freitag, 11.09.2020, 15:00 Uhr

Zur Unfallzeit befuhr ein 60-jähriger Fahrzeugführer mit seinem VW Crafter die Adolf-Kolping-Straße in Delbrück in Fahrtrichtung Himmelreichallee. An der Kreuzung Himmelreichallee / Adolf-Kolping-Str. beabsichtigte er nach rechts in Richtung Lange Straße abzubiegen. Zur gleichen Zeit befuhr ein 79-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Mercedes B-Klasse die Himmelreichallee aus Richtung Boker Straße in Fahrtrichtung Lange Straße. Seine 80-jährige Ehefrau befand sich als Beifahrerin im Fahrzeug. Der Führer des VW missachtete an der Kreuzung die Vorfahrt des von links kommenden Mercedesfahrers und es kam im Kreuzungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge. Die Beifahrerin des Mercedes wurde bei dem Unfall leicht verletzt, so dass sie durch den eingesetzten Rettungsdienst vor Ort versorgt und zu weiteren Untersuchungen in ein Paderborner Krankenhaus eingeliefert wurde. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 6.000,-- EUR.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell