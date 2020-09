Polizei Paderborn

POL-PB: #PassAuf! - Polizei führte Schwerpunktkontrollen durch

Kreis Paderborn/Paderborn (ots)

(CK) - Die Polizei im Kreis Paderborn hat am Donnerstag (10.09.) Schwerpunktkontrollen zum Thema Geschwindigkeit und "Bekämpfung von Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Radfahrenden" durchgeführt.

Die regelmäßigen Kontrollen gehören zum Behördenschwerpunkt #PassAuf!, mit dem sich die Polizei für die Sicherheit im Straßenverkehr einsetzt.

Bei den Geschwindigkeitsmessungen stellte die Polizei insgesamt 117 Verstöße fest.

Gemessen wurde in Bad Wünnenberg auf der B 480, in Sande (B 64), in Schloß Neuhaus am Diebesweg, auf der Driburger Straße, Salzkottener Straße und auf der B 68.

Insgesamt wurden wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen 56 Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt und 55 Verwarnungsgelder erhoben.

Auf der B 68 wurde ein 50-jähriger Paderborner Mercedes-Fahrer mit einer Geschwindigkeit von 125 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Dieser Fahrer war darüber hinaus nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Zudem wurden zwei weitere Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen anderer Verstöße und eine weitere Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Bei den Schwerpunktkontrollen zum Thema "Bekämpfung von Verkehrsunfällen unter Beteiligung von Radfahrenden" stellte die Polizei insgesamt 14 Verstöße von und gegenüber Radfahrern fest.

Dabei handelte es sich überwiegend um die Nutzung von Gehwegen durch Radfahrer.

