Polizei Paderborn

POL-PB: Unfall beim Abbiegen - 53-jährige Frau verletzt sich leicht

Lichtenau (ots)

(CK) - Am Donnerstagnachmittag (10.09., 16.45 Uhr) befuhr ein 50-jähriger Mann aus Paderborn mit seinem LKW Iveco die Straße Im Niederefeld aus Richtung B 68 kommend in Fahrtrichtung Ebbinghausen. Er beabsichtigte, nach links in die Johannes-Höschen-Straße abzubiegen.

Während dieses Abbiegevorgangs kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Opel Corsa einer 53-jährigen Frau aus Lichtenau, die ihm auf dem Niederefeld entgegenkam.

Durch die Wucht der Kollision wurde der Opel über die Grünfläche rechts neben der Fahrbahn in einen angrenzenden Zaun geschleudert.

Dabei wurde die Frau leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie in das Brüderkrankenhaus nach Paderborn gebracht.

Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste vom Unfallort abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 9000 Euro.

