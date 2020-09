Polizei Paderborn

POL-PB: Kontrolle über BMW verloren - 23-Jähriger prallt vor Baum

Paderborn (ots)

Paderborn (CK) - Am späten Mittwochabend (09.09., 22.25 Uhr) befuhr ein 23-jähriger Mann aus Bad Lippspringe mit seinem BMW die Benhauser Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Er hatte die Absicht, nach links auf den Berliner Ring abzubiegen. Der junge Fahrer stand zunächst an der Rotlicht zeigenden Ampel im dortigen Kreuzungsbereich. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr er an, geriet jedoch auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Infolgedessen verlor er die Kontrolle über seinen Wagen.

Das Heck des BMW brach nach hinten rechts gegen den Bordstein aus. Von hier fuhr der Wagen frontal gegen den Baum auf der Verkehrsinsel. Von dem Baum schleuderte der Pkw zurück auf die Fahrbahn, wo dieser nach einer 180 ° Drehung entgegengesetzt der Fahrrichtung zum Stehen kam. Dabei verletzte sich der 23-Jährige leicht. Mit einem Rettungswagen wurde er zur ambulanten Behandlung in das Vincenz Krankenhaus gebracht. Sein 25-jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Bad Lippspringe, blieb unverletzt.

Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

