Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Fitnessstudio - Täter flüchtet

Paderborn (ots)

(CK) - In den frühen Donnerstagmorgenstunden (10.09., 02.15 Uhr) drang ein bislang unbekannter Einbrecher über ein Dachfenster in die Innenräume eines Fitnesstudios An den Lothewiesen ein. Zuvor war der Täter über einen Anbau auf das Dach des Studios gelangt.

Hier wurde der Unbekannte durch eine Reinigungskraft überrascht, die zur Tatzeit das Fitnesstudio betrat. Er flüchtete daraufhin mit einem Sparschwein mit Inhalt durch einen Notausgang in unbekannte Richtung.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, etwa 190 cm, kräftige Statur, schwarzer Hoody mit Kapuze schwarze Lederjacke, schwarze Hose, Coronamaske. Der Täter war mit einem Fahrrad zum Tatort gefahren; das Mountainbike wurde sichergestellt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat den Täter beobachtet oder kann Hinweise auf ihn geben?

Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

