Polizei Paderborn

POL-PB: 32-jährige Radfahrerin wurde schwer verletzt

Paderborn (ots)

(CK) - Am frühen Donnerstagabend (10.09., 17.40 Uhr) befuhr ein 80-jähriger Mann aus Paderborn mit seinem Volvo den Rolandsweg in Fahrtrichtung Fürstenweg. In Höhe der Stolbergallee kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 32-jährigen Radfahrerin, die die Stolbergallee in Richtung Greitelerweg befuhr und den Rolandsweg geradeaus überqueren wollte.

Die Stolbergallee ist dem Rolandsweg verkehrsrechtlich übergeordnet.

Bei dieser Kollision wurde die Frau, die keinen Helm trug, schwer verletzt. Noch am Unfallort wurde sie notärztlich behandelt. Mit einem Rettungswagen wurde sie anschließend in das Vincenz Krankenhaus gebracht.

Der Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro.

