Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200924.6 Vaalermoor: Pkw stößt mit Traktor zusammen

Vaalermoor (ots)

Mittwochabend hat sich in Vaalermoor ein Verkehrsunfall ereignet. Ein Verkehrsteilnehmer wird leicht verletzt.

Um 18:42 Uhr übersieht der Fahrer eines Opel Meriva auf der Straße Westende in Vaalermoor ein am Fahrbahnrand haltendes, landwirtschaftliches Gespann und stößt frontal mit dessen Zugfahrzeug zusammen. Ursächlich dafür sind nach ersten Erkenntnissen zum einen die ungünstig tiefstehende, blendende Sonne zum Unfallzeitpunkt und eine Ablenkung des Autofahrers durch am Straßenrand ausgeführte Baggerarbeiten. Infolge des Zusammenstoßes bohrte sich ein Zinken, der am Traktor montierten Ladegabel, in die Fahrgastzelle und weiter durch das Dach des Fahrzeugs. Glücklicherweise zog sich der 86-jährige aus dem Kreis Steinburg hierbei nur leichte Schnittverletzungen im Gesicht durch umherfliegende Glassplitter zu. Ein Rettungswagen verbrachte den Verletzten zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Schaden am Pkw beläuft sich auf etwa 2500 Euro. An der landwirtschaftlichen Zugmaschine ist kein Schaden entstanden.

