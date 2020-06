Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Heiligendorf Zwei Geschäftseinbrüche - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg-Heiligendorf, Steinweg 15./16.06.20

Vermutlich auf Bargeld waren unbekannte Täter bei zwei Geschäftseinbrüchen in der Nacht zum Dienstag in Heiligendorf aus. In beiden Fällen gelangten die Täter jeweils durch eine gewaltsam aufgebrochene Tür zu den Geschäftsräumen am Steinweg. Betroffen sind eine Gärtnerei und eine Bäckerfiliale. Aufgrund der zeitlichen und örtlichen Nähe gehen die Ermittler von einem Tatzusammenhang aus. Bisher liegen keine Hinweise auf die Einbrecher vor. Daher hoffen die Beamten der Polizei Fallersleben auf Hinweise von Anwohnern oder Passanten. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizeiwache unter der Rufnummer 05362-947410 entgegen.

