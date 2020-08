Polizei Bonn

POL-BN: Verdacht eines illegalen Autorennens auf der B9 - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines möglichen illegalen Autorennens und sucht weitere Zeugen.

Am gestrigen Donnerstag (13.08.2020) gegen 19:35 Uhr meldete eine Autofahrerin der Leitstelle der Bonner Polizei zwei Fahrzeuge, die auf der Bundestraße 9 aus Fahrtrichtung Reuterstraße in Fahrtrichtung Bad Godesberg unterwegs waren. Bei den Fahrzeugen soll es sich um einen grauen (Bonner Städtekennung) und einen schwarzen (vermutlich Berliner Städtekennung) Mercedes gehandelt haben. Die Autos waren der Melderin gegen 19:30 Uhr kurz vor dem Trajektknoten am Helmut-Schmidt-Platz aufgefallen, da die jeweiligen Fahrzeugführer die Motoren der Autos aufheulen ließen und mehrmals zügig die Fahrstreifen wechselten. Nachdem die Fahrzeuge nebeneinander an einer Rotlicht zeigenden Ampel gestanden hatten und die Ampel auf Grünlicht wechselte, fuhren beide Autos mit hoher Geschwindigkeit los, so dass der Eindruck eines Rennens entstand. Kurze Zeit später meldete ein weiterer Zeuge der Polizei Fahrzeuge auf der B9 in Höhe Hochkreuz mit Fahrtrichtung Bad Godesberg, die sich ein Rennen liefern würden. Nach der Beschreibung könnte es sich dabei ebenfalls um die Fahrzeuge gehandelt haben, die kurze Zeit zuvor bereits aufgefallen waren.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats bitten weitere Zeugen, denen die beschriebenen Fahrzeuge ebenfalls aufgefallen waren, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 bei der Polizei zu melden.

