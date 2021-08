Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fahrräder sichergestellt - Eigentümer gesucht (Bilder im Anhang)

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld - Ein Zeuge informierte am Samstagabend (31.07.) die Polizei in Alsfeld über eine männliche Person, die in der Bahnhofstraße verdächtig um zwei unverschlossene Fahrräder herumschleiche. Eine Streife der Polizeistation Alsfeld kontrollierte den Mann, der im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen wurde.

Um einen Diebstahl zu verhindern stellten die Polizeibeamtinnen und -beamten die beiden Fahrräder sicher. Bei den Zweirädern handelt es sich um ein Damenrad des Herstellers "Hercules" sowie ein Fahrrad der Marke "Checker Pig 2020" (Bilder sind der Pressemitteilung beigefügt).

Die Polizei sucht nun nach den Eigentümern der Zweiräder. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Die Fahrräder können gegen Vorlage eines Eigentumsnachweises bei der Polizei in Alsfeld abgeholt werden.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

