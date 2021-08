Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Erneuter Wohnungseinbruchdiebstahl in Dirlos

Fulda (ots)

Erneuter Wohnungseinbruchdiebstahl in Dirlos

Künzell - Unbekannte brachen in der Nacht zu Montag (02.08.) in ein Einfamilienhaus in der Steinstraße in Dirlos ein. Mit einem unbekannten Gegenstand verursachten die Täter ein Loch in einer Fensterscheibe im rückwärtigen Hausbereich und öffneten hierdurch den unverschlossenen Fenstergriff. Im Gebäude durchsuchten die Einbrecher die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend unerkannt. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

Bereits zuvor kam es im Zeitraum von rund drei Wochen zu drei weiteren Einbrüchen in Wohnhäuser in Dirlos. Zwischen Donnerstag (08.07.) und Samstag (10.07.) wurde in der Wisselser Straße, zwischen Sonntag (25.07.) und Montag (26.07.) in der Steinstraße und zwischen Sonntagmittag (25.07.) und Dienstagmorgen (27.07.) in ein Einfamilienhaus im Grumbachweg eingebrochen. In allen vier Fällen verschafften sich die unbekannten Täter durch die gleiche Vorgehensweise Zugang zu den Häusern. Ob die Einbrüche im Zusammenhang stehen, ist derzeit noch nicht bekannt und Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Bislang wurden Schmuck, Bargeld und hochwertige Parfüme entwendet. Die Unbekannten hinterließen jeweils Sachschaden im Wert von mehreren hundert Euro.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei:

- Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit! - Ziehen Sie die Türen nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab - auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen! - Achten Sie darauf, Ihre Abwesenheit nicht offensichtlich für Unbekannte zu machen (optische Akzente am Wohnobjekt, öffentliche Nachrichten in sozialen Netzwerken oder auf dem Anrufbeantworter) - Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Das Polizeipräsidium Osthessen setzt im Rahmen der Sommerkampagne 2021 zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls auf intensive Präventionsarbeit. Neben verstärkten Kontrollen können sich Bürgerinnen und Bürgern durch Expertinnen und Experten der Präventionsabteilung kostenlos beraten lassen. Bereits einfache technische Maßnahmen können dazu führen, dass Einbrechern die Tatausführungen erschwert wird und dadurch von der weiteren Tatausführung abgelassen wird.

Die Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in der Übersicht:

Kriminalhauptkommissar Marco Hohmann, Tel. 0661/105-2046 (Landkreis Fulda), Kriminalhauptkommissar Ralph Bingel, Tel. 06621/932-112 (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) und Polizeihauptkommissar Wolfgang Keller, Tel. 06641/971-130 (Vogelsbergkreis)

Weitere nützliche Informationen zum Einbruchsschutz erhalten Sie unter www.polizei.hessen.de oder über ihren örtlichen Ansprechpartner der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, kann diese an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de melden.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell