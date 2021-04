Polizei Wuppertal

POL-W: W Drogenplantage in Wuppertal-Vohwinkel - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Mittwoch (14.04.2021) durchsuchten Polizeibeamte auf Grundlage eines richterlichen Beschlusses ein Geschäftsgebäude auf der Vohwinkeler Straße in Wuppertal. Dabei konnten in vier hallenartigen Räumen über 1000 Cannabispflanzen sowie umfangreiches Equipment, das der professionellen Aufzucht der Pflanzen diente, sichergestellt werden. Im Zusammenhang mit einem anderen Polizeieinsatz hatte bereits Ende des vergangenen Jahres ein Drogenspürhund der Polizei an dem untervermieteten Gebäudekomplex angeschlagen. Die darauf folgenden Ermittlungen der Kriminalpolizei erhärteten den Verdacht des Anbaus von Cannabispflanzen in den Firmenräumen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die professionell eingerichtete Plantage bereits seit mehreren Jahre betrieben. Die Ermittlungen hinsichtlich der Verantwortlichen für den Drogenanbau dauern an.

