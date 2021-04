Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei sucht Zeugen - Mann von Schlägern verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern (15.04.2021), gegen 22:30 Uhr, kam es an der Friedrich-Engels-Allee in Wuppertal, auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einer Schlägerei bei der ein 32-Jähriger eine Verletzung erlitt. Drei oder vier Männer, mit dunklerer Hautfarbe, im Alter von circa 30 Jahren, traten an den in seinem Auto sitzenden Mann heran und forderten ihn auf, auszusteigen. Nachdem er sein Fahrzeug verlassen hatte, drohte einer der Männer mit einem Messer, ein weiterer schlug ihn nieder. In der Folge gelang dem Geschädigten die Flucht. Um die Hintergründe der Tat zu klären, bittet die Polizei Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

