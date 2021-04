Polizei Wuppertal

POL-W: W - Handyraub in Elberfeld

Wuppertal (ots)

Am 14.04.2021, gegen 16:30 Uhr, kam es auf dem Wall in Elberfeld zu einem Raub. Eine 22-jährige Wuppertalerin war auf dem Wall in Richtung Neumarkt unterwegs, als sie an zwei Männern vorbeiging. Einer der beiden rempelte die junge Frau von hinten so stark an, dass diese aus dem Gleichgewicht geriet. Im Zuge dieser Ablenkung hat mutmaßlich einer der beiden Täter das Handy der Frau aus ihrer Manteltasche gestohlen. Direkt im Anschluss rannte einer der Täter fluchtartig in die Schlössergasse. Als die 22-Jährige den anderen festhielt und mit dem verschwundenen Handy konfrontierte, wurde dieser zunehmend verbal aggressiv, riss sich los und lief ebenfalls in gleicher Richtung davon. Der Mann sprach gebrochen Englisch und trug eine braune Wildlederjacke. Weitere Täterbeschreibungen liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

