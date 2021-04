Polizei Wuppertal

POL-W: W Handtaschenraub im Parkhaus - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am Steinweg überfiel gestern (13.04.2021) ein unbekannter Mann eine Wuppertalerin, die in einem dortigen Parkhaus in ihr Auto stieg. Die 64-Jährige setzte sich gegen 16:20 Uhr in ihren Ford und legte ihre Handtasche auf den Beifahrersitz, als der Täter die Autotür aufriss und nach der Tasche griff. Die Frau hielt noch die Henkel der Tasche in der Hand, die dann abrissen, sodass der Mann mitsamt ihrer Handtasche in unbekannte Richtung fliehen konnte. Der Räuber war circa 40-45 Jahre alt, 180 cm groß, trug eine rote Jacke, einen dunklen Kapuzenpullover und einen schwarzen Mund-Nasenschutz. Zeugenhinweise zu dem Handtaschenraub nimmt die Kriminalpolizei unter der 0202-284-0 telefonisch entgegen. (hm)

