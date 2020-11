Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Unbekannter Mann stiehlt Pedelec im Wert von 2.500,- Euro

HombergHomberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa Diebstahl eines E-Bikes Tatzeit: 03.11.2020, 13:10 Uhr Am Dienstagmittag stahl ein unbekannter Mann ein in der Wagnergasse abgestelltes Herren-E-Bike im Wert von 2.500,- Euro. Der Radbesitzer hatte das Rad in der Wagnergasse Ecke Bahnhofstraße ungesichert abgestellt. Der unbekannte Täter nahm das Rad und flüchtete mit dem gestohlenen Rad in Richtung Sachsenhäuser Straße/ Frankenhainer Weg. Von dem männlichen Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 35 - 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß, schlank, dunkelblonde nach rechts gescheitelte Haare und einen Vollbart. Zur Tatzeit trug er ein olivfarbenes T-Shirt und Weste, eine helle Cargohose und blaue Sneaker. Bei dem gestohlenen Rad handelt es sich um ein Pedelec Herrenrad der Marke Ghost, Modell Hybrid Teru B 4.9 in schwarz/ urban. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

