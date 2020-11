POL-HR: Frielendorf: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Polizei Homberg

Frielendorf Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 03.11.2020, 04:11 Uhr Mindestens zwei unbekannte Täter versuchten gestern Morgen in ein Wohnhaus in der Südstraße einzubrechen. Bevor die Täter in das Haus gelangten flüchteten sie unerkannt. Die beiden Täter begaben sich zu dem Wohnhaus, wobei ein Täter etwas entfernt blieb und offensichtlich "Schmiere" stand. Der andere Täter begab sich zur Eingangstür und versuchte diese mit einem unbekannten Werkzeug aufzubrechen. Hierbei bemerkte er vermutlich, dass seine Tat von einer Kamera gefilmt wurde. Beide Täter flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Von dem männlichen Täter an der Eingangstür liegt folgende Beschreibung vor: Er trug eine blaue Jeans, schwarze oder rotbraune Sportschuhen mit weißer Sohle und weißem Emblem seitlich; eine schwarze Jacke mit silbernen/weißen Reißverschlüssen im unteren Bereich und zwei roten Reißverschlüssen im Bereich Kragen; schwarze Handschuhe und ein schwarzes Tuch als Maskierung im Gesicht. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

