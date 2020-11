Polizei Homberg

POL-HR: Edermünde - Besse: Sachbeschädigungen an Spielplatz - Täter besprühen Spielgeräte

HombergHomberg (ots)

Edermünde-Besse Sachbeschädigungen an Spielplatz Tatzeit: 31.10.2020, 11:00 Uhr bis 02.11.2020, 08:00 Uhr Sachschaden in Höhe von 500,- Euro verursachten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende auf dem Spielplatz "An der Sandkaute". Die Täter begaben sich auf den außerhalb von Besse befindlichen Spielplatz und besprühten dort einige Spielgeräte mit lila Farbe. Zudem sprühten sie dort ein Holzhäuschen mit einem umgekehrten Hakenkreuz und rissen einen Behelfszaun aus der Verankerung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

