Polizei Homberg

POL-HR: Malsfeld-Ostheim: Brand in Lagerhalle - mindestens 100.000,- Euro Schaden - Ermittler gehen derzeit von Selbstentzündung aus

HombergHomberg (ots)

Malsfeld-Ostheim Brand in Lagerhalle Brandzeit: 01.11.2020, 21:19 Uhr In einer Lagerhalle eines Logistikunternehmens in der Pliwastraße kam es gestern Abend zu einem Brand von mehreren beladenen Paletten. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von mindestens 100.000,- Euro. Ein Wachmann hatte den Brand bemerkt und umgehend die Feuerwehr verständigt. Es brannten mehrere Paletten mit Batterien und weiteren brennbaren Gütern. Der Brand konnte von den alarmierten Feuerwehren gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Brandursachenermittler der Homberger Kriminalpolizei von einer Selbstentzündung als Brandursache aus. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

