Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vereinsheim aufgebrochen und Bargeld entwendet

Kell am See (ots)

Kell am See - Vereinsheim aufgebrochen und Bargeld entwendet

Unbekannte Täter drangen in das Vereinsheim des Segelflugvereins in Kell am See ein und erbeuteten dort einen dreistelligen Bargeldbetrag. Die Tat soll sich von Donnerstag den 28.08.2020, 20 Uhr bis Freitag den 29.08.2020, 16 Uhr ereignet haben. Die Polizei bittet bei der Suche nach verdächtigen Personen, die sich im Tatzeitraum auf oder in der Nähe des Segelflugplatzes aufgehalten haben, um Ihre Mithilfe.

Hinweise nimmt die Polizei Hermeskeil unter 06503/91510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hermeskeil



Telefon: 06503-9151-0

www.polizei.rlp.de/pd.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell