Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Flucht

Buhlenberg (ots)

Am Samstag, den 29. August 2020 gegen 19:45 Uhr befuhr ein 36-Jähriger mit seinem Pkw die K3 aus Richtung Buhlenberg kommend in Fahrtrichtung Birkenfeld. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Fahrer aufgrund von zu hoher, nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Zuerst kollidierte er mit einem Verkehrszeichen und zwei Leitpfosten. Anschließend stieß er gegen einen rechts neben der Fahrbahn befindlichen Baum, worauf der Pkw auf die Fahrbahn zurückgeschleudert wurde. Nach dem Verkehrsunfall flüchtete der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er wurde jedoch von einem hinzugekommenen Verkehrsteilnehmer bis zu einem angrenzenden Maisfeld verfolgt werden, wo er schließlich von der Polizei festgenommen werden konnte. Der Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinfluss und wurde bei dem Verkehrsunfall schwer verletzt. An seinem Pkw entstand Totalschaden.

