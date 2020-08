Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Rotlicht missachtet - Unfall mit leichtverletzter Person

Idar-Oberstein (ots)

Am 30.08.2020 kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der B41/Wilhelmstraße im Stadtgebiet von Idar-Oberstein, wobei eine Person leichtverletzt wurde.

Die 70-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Peugeot die Wilhelmstraße in Fahrtrichtung Hauptstraße. Hierbei missachtete sie die Rotphase der Ampelanlage und fuhr ungeachtet des fließenden Verkehrs in den Kreuzungsbereich ein. Gleichzeitig befuhr eine 64-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem vollbesetzten Skoda die B41 aus dem Stadtgebiet kommend in Richtung Kirn. Im Kreuzungsbereich kam es folglich zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der 60-jährige Beifahrer im Skoda leicht an der Hand verletzt wurde. Durch gesplittertes Scheibenglas erlitt er oberflächliche Schnittverletzungen.

Beide Fahrzeuge waren aufgrund ihrer Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme war die B41 in Fahrtrichtung Kirn nur einspurig befahrbar.

