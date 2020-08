Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand in Wohnung

Kronweiler (ots)

Eine vermutlich vergessene Kerze in einem Wohnhaus in Kronweiler führte am Abend des 29. August 2020 zu einem Wohnungsbrand, bei dem drei Bewohner eine Rauchgasintoxikation erlitten und in ein Krankenhaus verbracht werden mussten. Durch das Feuer wurden Teile der Wohnung stark verrußt, zudem musste die Wohnung nach Beendigung der Löscharbeiten abgelüftet werden. Die eingesetzten Feuerwehren waren mit insgesamt 60 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Birkenfeld



Telefon: 06782-9910

www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell