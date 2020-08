Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Brand eines geparkten PKW

Idar-Oberstein (ots)

Zu einem Brand an einem geparkten SUV kam es am späten Samstagabend, 29.08.20 gegen 23:40 Uhr, in der Wasenstraße im Ortsteil Oberstein. Aus bisher ungeklärten Gründen geriet der Frontbereich des Fahrzeuges in Brand, wodurch dieses stark beschädigt wurde. Da eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei um Hinweise bezüglich verdächtiger Beobachtungen in diesem Bereich.

