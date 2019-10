Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen: Unfall im Kreuzungsbereich fordert 5.000 Euro Schaden

Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 40-jährige Opel-Fahrerin verursachte am Mittwoch gegen 12.40 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße/Im Krautgarten einen Verkehrsunfall. Sie übersah vermutlich infolge Unachtsamkeit beim Einfahren in den Kreuzungsbereich den ordnungsgemäß fahrenden Mercedes-Fahrer aus Mannheim. Sachschaden entstand in Höhe von 5.000 Euro. Glücklicherweise wurden die Beteiligten nicht verletzt. Sie Verursacherin sieht einer Anzeige entgegen.

