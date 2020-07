Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort nach Alleinunfall

Niederfischbach (ots)

Am 01.07.2020 um 22:50 Uhr wird die Polizeiinspektion Betzdorf über einen Verkehrsunfall auf der L280 in Höhe der Abfahrt Hahnhof / Niederfischbach in Kenntnis gesetzt. Nach Zeugenaussagen sei der Fahrer des zuvor allein verunfallten Fahrzeuges ausgestiegen, habe die Kennzeichen seines PKW abmontiert und sei dann von einem weiteren Fahrzeug abgeholt worden. Da der PKW-Fahrer sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte kann lediglich festgestellt werden, dass er aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam und in den begrünten Graben fuhr, hierbei entstand Sachschaden am dort befindlichen Gehweg und am PKW selber. Wer kann Angaben zum Verlauf des Unfalls machen oder hat sonst im Zeitraum um 22:30 Uhr Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741 - 926 0

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell