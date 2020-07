Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz

57537 Wissen, Schlossstr. (ots)

Am Di., 30.06.2020, gegen 16:05 Uhr, bemerkten Polizeibeamte der Polizeiwache Wissen einen zügig fahrenden Roller in der Schlossstr. und entschlossen sich diesen zu kontrollieren. Während der Überprüfung bemerkten sie, dass das angebrachte schwarze Versicherungskennzeichen an dem Roller nicht etwa aus dem Jahr 2020 stammte sondern die Prägung aus dem Jahr 2017 aufwies. Außerdem war der 20-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

