Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Quad Fahrer

Anhausen (ots)

Am Dienstagmorgen kam ein 33 - jähriger Quad Fahrer infolge einer nicht angepassten Geschwindigkeit im Verlauf einer leichten Rechtskurve zwischen Thalhausen und Anhausen nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte er eine am Fahrbahnrand angrenzende Steinmauer und kam dann im rechten Grünstreifen zum Stehen. Der Fahrer zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt wurden.

Das nicht mehr fahrbereite Quad ist rundherum demoliert, der Sachschaden wird auf ca. 4000,- EUR geschätzt.

