Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW

Zerf (ots)

Am Sonntag, den 30.08.2020, zwischen 01:00 Uhr und 10:30 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Oberzerf zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten PKW, in deren Zuge die Wischblätter von zwei Scheibenwischern abgerissen wurden. Dabei wurde vermutlich beim Zurückschnellen des vorderen Scheibenwischers auch die Frontscheibe des PKW erheblich beschädigt.

Zeugen, welche Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Saarburg, Tel. 06581/9155-0 oder E-Mail: pisaarburg@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

