Polizei Homberg

POL-HR: Fritzlar: Exhibitionist zeigt sich Schülerin

HombergHomberg (ots)

Fritzlar Exhibitionist zeigt sich Schülerin Tatzeit: 02.11.2020 gegen 09:10 Uhr Ein unbekannter Mann zeigte sich gestern Morgen im Bereich "Am Bleichenturm"/ Turnhalle einer jugendlichen Schülerin der dortigen Schule. Der Mann manipulierte dabei an seinem Geschlechtsteil. Der Unbekannte befand sich am Morgen im Bereich der Turnhalle der Ursulinenschule. Als die Schülerin diesen Bereich passierte, bemerkte sie den Mann, welcher an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Als eine Lehrkraft sich näherte flüchtete der Mann in Richtung Mainzer Ring. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden: Er ist ca. 60 Jahre alt, zwischen 170 und 180 cm groß, hat eine korpulente Statur, herunterhängende Mundwinkel und wenige Haare auf dem Kopf. Bekleidet war er mit einem Jogginganzug (Trainingshose- und Jacke) in der Farbe dunkelblau/schwarz mit weißen Streifen an den Armen. Bei seiner Flucht fiel sein "schwerfälliger" Gang auf. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell