Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Rheinsheim - Seitlich versetzter Frontalzusammenstoß

Karlsruhe (ots)

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurden zwei Unfallbeteiligte bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Germersheimer Straße in Rheinsheim ereignet hat. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 20.000 Euro.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr der 37-jährige Unfallverursacher, kurz nach 16.00 Uhr, die Germersheimer Straße in Richtung Bundesstraße 35. Im dortigen Einmündungsbereich wollte er nach Links auf die B 35 abbiegen und übersah dabei die 29 Jahre alte Suzuki-Fahrer. In der Folge kam es zu einem seitlich versetzten Frontalzusammenstoß. Durch den Rettungsdienst wurden die beiden Unfallbeteiligten zur ambulanten Versorgung in eine Klinik gebracht.

Marion Kaiser, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell