Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Trier - Sachbeschädigung an 16 Straßenlaternen "Am Trimmelter Hof"

Trier (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte in der Nacht von Montag, den 15.02.2021, auf Dienstag, den 16.02.2021, zwischen 20:00 Uhr und 07:30 Uhr, mehrere Straßenlaternen, indem er den Wartungsdeckel der betroffenen Laternen entfernte, innenliegende Kabel hinauszog und einzelne Kabel durchtrennte. Vom Kreuzungsbereich der Straßen "Am Trimmelter Hof"/"In der Pforte" startend, bis zur Grünanlage des Mehrparteienhauses "Am Trimmelter Hof" Hausnummer 95, wurden insgesamt 16 Straßenlaternen in identischer Vorgehensweise beschädigt.

Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit hiesiger Polizeiinspektion Trier (0651 9779-5210) in Verbindung zu setzen.

