Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Verkehrsunfall nach internistischem Notfall

Wuppertal (ots)

Solingen - Am 12.04.2021, gegen 08:30 Uhr, kam es auf der Beethovenstraße zu einen Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen. Vermutlich durch einen internistischen Notfall verlor eine 59-jährige Solingerin am Steuer ihres roten Suzuki Magyar das Bewusstsein, als sie die Beethovenstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Gemeinsam mit ihrer 25-jährigen Tochter auf dem Beifahrersitz touchierte sie teils schwerwiegend insgesamt fünf PKW (VW Golf, Skoda Kodiaq, Dacia Dokker, Citroen C3 und Mini) sowie einen DAF LKW und einen geparkten Anhänger, bevor der Wagen an einer Hauswand zum Stehen kam. Zudem beschädigte der Suzuki einen Ampel-, einen Beleuchtungs- und einen Fahnenmasten. Letzterer stürzte in der Folge auf den stehenden Suzuki. Die 59-Jährige wurde durch Rettungskräfte vor Ort reanimiert und zur weiteren, stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Beifahrerin verletzte sich leicht. Der Sachschaden liegt bei circa 33.000 Euro. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme sowie der Rettungsmaßnahmen war die Fahrbahn zeitweise in eine und zeitweise in beide Richtungen gesperrt. (jb)

