Polizei Wuppertal

POL-W: W Wohnungsbrand in Wuppertal-Barmen

Wuppertal (ots)

Heute, in den frühen Morgenstunden (12.04.2021, 01:30 Uhr), kam es in der Erwinstraße in Wuppertal-Barmen zu einem Brand. Das Feuer war in der Wohnung im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses entstanden. Der 49-jährige Wohnungsinhaber zog sich eine Rauchgasvergiftung zu. Der Rettungsdienst brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt im höheren fünfstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen um die Ursache des Brandes zu klären. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell