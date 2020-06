Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei ermittelt nach mehreren Graffiti- Schmierereien an Schule

Bild-Infos

Download

Hagenow (ots)

Nach mehreren Graffiti- Schmierereien in Hagenow ermittelt die Polizei jetzt wegen Sachbeschädigung und bittet in diesem Zusammenhang um Zeugenhinweise. Unbekannte Täter hatten am Wochenende an einer Schule im Kießender Ring an drei Gebäudefassaden Graffiti- Schriftzüge mit der Zahl "92" angebracht. Dabei entstand Sachschaden. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @PolizeiLWL

Instagram: @polizei.mv.lup

Facebook: Polizei Westmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell