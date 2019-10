Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 217 - weiße Limousine flüchtig (Zeugenaufruf!)

Bad Münder (ots)

Heute Morgen kurz nach 07.00 Uhr kam es auf der Bundesstraße 217 in Richtung Hameln zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhren die drei beteiligten Fahrzeuge die Bundesstraße 217 von Springe in Richtung Hameln. Eine weiße Limousine benutzte hinter Hachmühlen den linken Fahrstreifen; die anderen beiden beteiligten Fahrzeuge fuhren auf der rechten Fahrspur und wurden hier von der unbekannten Limousine überholt.

Der Fahrer / die Fahrerin der weißen Limousine wollte offenbar ca. 700 Meter hinter Hachmühlen nach einem Überholvorgang vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln und übersah dabei den Pkw Toyota Yaris Hybrid rechts daneben, der kurz zuvor überholt wurde.

Die Toyota-Fahrerin (58 Jahre alt, aus dem Landkreis Hildesheim) wollte dem Fahrstreifenwechsler ausweichen, fuhr nach rechts auf den Seitengrünstreifen und geriet schließlich außer Kontrolle. Der Toyota schleuderte nach links über die Richtungsfahrbahn und prallte gegen die Mittelschutzplanke.

Während des Schleudervorganges soll es zur Berührung zwischen dem Toyota und der Beifahrerseite der weißen Limousine gekommen sein. Im weiteren Verlauf konnte die nachfolgende Fahrerin eines Pkw Opel Crossland (23, aus Hameln) nicht mehr ausweichen und stieß in den Toyota.

Die Toyota-Fahrerin wurde schwer; die Opel-Fahrerin leicht verletzt. Rettungswagen brachten die Verletzte in Kliniken. Die Feuerwehr kümmerte sich zusammen mit der Straßenmeisterei u.a. um auslaufende Betriebsstoffe.

Die beteiligten Fahrzeuge vor Ort waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird derzeit auf mindestens 25.000 Euro geschätzt.

Die Bundesstraße 217 musste in Richtung Hameln bis 09.00 Uhr gesperrt werden. Aufgrund der baustellenbedingten Sperrung der Bundesstraße 442 in Richtung Coppenbrügge musste der Verkehr ab Hachmühlen über die B442 in Richtung Lauenau abgeleitet werden. Auf der Bundesstraße 217 und der Bundesstraße 442 aus Richtung Bad Münder bildeten sich lange Staus. Einsatzfahrzeuge mussten teilweise entgegengesetzt der gesperrten Richtungsfahrbahn anfahren, um die Unfallstelle erreichen zu können.

Der Fahrer / die Fahrerin der weißen Limousine setzte die Fahrt nach der Kollision die Fahrt in Richtung Hameln fort und flüchtete von der Unfallstelle. Nach dem flüchtigen Wagen, der auf der rechten Fahrzeugseite beschädigt sein müsste, wird aktuell gefahndet.

Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Bad Münder unter der Telefonnummer 05042/9331-0 entgegen.

Jens Petersen

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

Polizeikommissariat Bad Münder

Telefon: 05042/9331-171

E-Mail: poststelle@pk-bad-muender.polizei.niedersachsen.de

