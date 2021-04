Polizei Wuppertal

POL-W: RS Polizeiwache in Remscheid-Lennep wird saniert - Erreichbarkeit durch "Mobile Wache" weiter gewährleistet

Wuppertal (ots)

Seit einigen Wochen finden in der Polizeiwache in Remscheid-Lennep Sanierungsmaßnahmen statt.

Die weiteren Arbeiten werden voraussichtlich noch etwa zwei Monate in Anspruch nehmen.

Um die Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger möglichst gering zu halten, dient ab heute, 08.04.2021 eine mobile Wache als Anlaufstelle für polizeiliche Anliegen.

Diese ist in der Zeit,

Montag bis Freitag, 09:00 Uhr bis 16:00 Uhr Wupperstraße 2, 42897 Remscheid

erreichbar.

Außerhalb dieser Zeiten ist die Polizeiwache in Remscheid (Quimperplatz 1, 42853 Remscheid) rund um die Uhr besetzt. In dringenden Fällen wenden Sie sich unter der Telefonnummer 110 an den Notruf der Polizei. (weit)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell