Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand im Treppenhaus

Wuppertal (ots)

Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Görlitzer Straße in Wuppertal bemerkte gestern (06.04.2021) gegen 17:36 Uhr eine starke Rauchentwicklung im Hausflur. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand im Treppenhaus schnell löschen. Sie mussten 17 Bewohner aus dem Wohnhaus, teilweise über Drehleitern, herausführen. Im Anschluss wurden die Bewohner zur Behandlung einer möglichen Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Das Mehrfamilienhaus konnte nach Abschluss der Löscharbeiten wieder durch die Bewohner betreten werden. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Brand von einem Kinderwagen ausging, der im Hausflur abgestellt war. Es könnte sich um eine vorsätzliche Brandstiftung handeln. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Brandgeschehen geben können, sich telefonisch unter der 0202-284-0 zu melden. (hm)

