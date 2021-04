Polizei Wuppertal

POL-W: W/RS/SG - Einbruchmeldungen

Wuppertal (ots)

Wuppertal - In der Straße Bramdelle schlugen unbekannte Täter in der Nacht vom 01.04.2021 auf den 02.04.2021 ein Fester ein. Sie entwendeten aus dem Inneren ein Mobiltelefon. Ein 43-jähriger Einbrecher konnte in der Straße Am Unterbarmer Friedhof vor Ort vorläufig festgenommen werden. Er war am 03.04.2021, gegen 00:45 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen. Am 02.04.2021, um 23:25 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Firmengebäude in der Gasstraße ein. Sie stahlen Bargeld. In der Bernhard-Letterhaus-Straße versuchten Einbrecher zwischen dem 02.04.2021 und dem 03.04.2021 in ein Betriebsgebäude einzubrechen. Zwischen 17:00 Uhr und 23:00 Uhr drangen am 03.04.2021 Unbekannte in ein Wohnhaus im Ludgerweg ein. Es wurde Schmuck gestohlen. Remscheid - In der Lüttringhauser Straße verschafften sich unbekannte Täter, im Zeitraum vom 01.04.2021 und dem 03.04.2021, Einlass in die Geschäftsräume eines Betriebes. Sie stahlen Automobilzubehör. Zwischen 01:00 Uhr und 02:00 Uhr in der Nacht vom 01.04.2021 auf den 02.04.2021 hebelten Einbrecher die Türen zu einem Schulgebäude in der Freiheitsstraße auf. Über eine Tatbeute ist bislang nichts bekannt. Unbekannte brachen am 04.04.2021, zwischen 13:00 Uhr und 23:00 Uhr, in eine Wohnung in der Intzestraße ein. Sie stahlen Schmuck. Solingen - Am 02.04.2021 brachen Einbrecher in das Ladenlokal eines Supermarktes in der Friedensstraße ein. Über eine mögliche Beute ist nichts bekannt. In der Burgstraße wurde im Zeitraum vom 01.04.2021 bis zum 03.04.2021 in Büroräume eingebrochen. Über Beute ist nichts bekannt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202 / 284 1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (jb)

