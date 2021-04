Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Fahrzeugbrand in Mitte

Wuppertal (ots)

Solingen - In der Baumstraße geriet in der Nacht vom 05.04.2021 auf den 06.04.2021, gegen 01:50 Uhr, ein grauer Nissan Juke aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Zeugen bemerkten den Brand und alarmierten die Rettungskräfte. Während die Polizei den Bereich absperrte und die Anwohner per Lautsprecherdurchsagen dazu aufforderte Fenster und Türen geschlossen zu halten, löschte die Feuerwehr den PKW, der komplett in Flammen stand. Neben dem Nissan wurden noch ein Fenster des angrenzenden Wohnhauses sowie ein grauer Smart durch den Brand und die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden liegt bei circa 15.000 Euro. Der Nissan Juke wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (jb)

