POL-LG: ++ ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit und Durchfahrtverbot - 130 Autofahrer zu schnell unterwegs - ein Fahrverbot ++ Baustellenfahrzeug aufgebrochen - ...

Presse - 25.02.2021 ++

Lüneburg

Lüneburg - Baustellenfahrzeug aufgebrochen - Handys und E-Zigarette gestohlen

Einen am Bahnhof in der Bahnhofstraße abgestellten Klein-Transporter Daimler Sprinter - Baustellenfahrzeug - brachen Unbekannte in der Nacht zum 25.02.21 auf. Die Täter hatten gegen 01:00 Uhr mit einem Stein die Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und zwei Handys sowie eine E-Zigarette mehrerer Mitarbeiter aus dem Fahrzeug mitgenommen. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Kirchgellersen - Geldbörse aus Pkw mitgenommen

Eine "günstige" Gelegenheit nutzte ein Unbekannter im Zeitraum vom 23. auf den 24.02.21 Am Steinbint in Kirchgellersen. Aus einem vermutlich nicht verschlossenem Pkw erbeutete der Unbekannte eine Geldbörse mit Bargeld sowie persönlichen Papieren. Es entstand ein Schaden von gut 100 Euro. Die Polizei ermittelt.

Lüneburg - Einbruch/Vandalismus in Schulgebäude

In das Gebäude des Johanneums in der Theodor-Heuss-Straße brachen Unbekannte in der Nacht zum 24.02.21 ein. Die Unbekannte warfen mit einem Stein eine doppelverglaste Fensterscheibe eines Neubaugebäudes ein, drangen jedoch vermutlich nicht ins Gebäude ein. Im Umfeld stellte die Beamten auch auf einer Grünfläche diverse leere Flaschen mit Alkoholika fest. Es entstand ein Sachschaden von gut 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-8306-2215, entgegen.

Lüneburg - Polizei kontrolliert Männer im Pkw - drei Personen aus verschiedenen Haushalten (ohne Maske)

Einen Pkw Mercedes A-Klasse (Mietwagen) mit insgesamt drei jungen Männern aus der Region kontrollierte die Polizei in den Abendstunden des 23.02.21 Bei der Pferdehütte. Dabei hatten die drei 24, 29 und 35 Jahre alten Männer (aus drei verschiedenen Haushalten) gegen 21:00 Uhr keine entsprechenden MSN-Masken auf. Die Polizei leitete Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der Nds. Corona-Verordnung ein.

Lüneburg/ Brietlingen - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit und Durchfahrtverbot - 130 Autofahrer zu schnell unterwegs - ein Fahrverbot

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei im Verlauf des 24.02.21 in Stadt und Landkreis Lüneburg. In den Nachmittagsstunden des 24.02.21 kontrollierten die Beamten auf der Bundesstraße 4 - LGer Ostumgehung. Dort waren insgesamt 126 Fahrer zu schnell unterwegs. Einen Fahrzeugführer erwartet mit 146 km/h ein Fahrverbot. In den Morgenstunden des 24.02.21 kontrollierten Beamte auch auf der Kreisstraße 53 im bereich Brietlingen. Dort waren vier Fahrer zu schnell.

Das Durchfahrtverbot in der Salzstraße in Lüneburg ahndeten die Beamten ebenfalls in den Nachmittagsstunden des 24.02.21. Die Beamten leiteten 31 Verwarnungen ein. Parallel ertappte die Polizei in der Hamburger Straße auch fünf weitere Fahrzeugführer aufgrund Handy- oder Gurtverstößen.

Lüchow-Dannenberg

Lemgow, OT. Prezier - Strohballen brennen

Zum Brand mehrerer auf einem Acker frei gelagerten Strohballen kam es in den frühen Abendstunden des 24.02.21. Es entstand gegen 18:00 Uhr ein Sachschaden von gut 100 Euro. Die Polizei schließt eine Selbstentzündung aus und ermittelt bzgl. der Ursache. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Uelzen

Uelzen - unter Drogeneinfluss mit Kleinkraftrad unterwegs

Einen 16 Jahren alten Uelzener mit seinem Kleinkraftrad Aprilia stoppte die Polizei in den frühen Abendstunden des 24.02.21 in der Ebstorfer Straße. Bei der Kontrolle des Jugendlichen gegen 18:00 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Urintest auf THC verlief positiv.

Uelzen - Kollision zwischen Pkw und Kleinkraftrad - leicht verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 70 Jahre alter Kleinkraftradfahrer in den Nachmittagsstunden des 24.02.21 in Neu Ripdorf. Eine 35 Jahre alte Fahrerin eines Pkw VW Golf wollte gegen 17:30 uhr mit ihrem Pkw aus einer Ausfahrt nach links in Richtung Birkenallee abbiegen und übersah dabei den stadtauswärts fahrenden Senior mit seinem Kleinkraftrad. Durch die Kollision stürzte der Mann, der über Schmerzen an den Beinen und Rücken klagte. Es entstand ein Sachschaden von gut 700 Euro.

Ebstorf - ... die Polizei kontrolliert die Geschwindigkeit

Die Geschwindigkeit kontrollierte die Polizei in den Morgen-, Mittags- und Nachmittagsstunden des 24.02.21 im Bereich Ebstorf. An der Bahn ertappten die Beamten dabei insgesamt zehn Geschwindigkeits- sowie einen weiteren "Handy-Sünder". Auf der Landesstraße 233 im Bereich Oetzfelde waren sieben Fahrer zu schnell unterwegs. Der Tagesschnellste wurde mit 112 km/ bei erlaubten 80 km/h gemessen. Weitere Kontrollen folgen ...

