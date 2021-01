Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Misslungene Liebesbekundung

Bild-Infos

Download

Schöppingen (ots)

Bekundungen der Zusammengehörigkeit auf fremden Gegenständen mögen für die Liebenden eine gewisse Romantik haben. Für die unfreiwilligen Bereitsteller der "Leinwände" ist es schlicht eine Sachbeschädigung. So geschehen in Schöppingen: Unbekannte besprühten die Rückwand eines hölzernen Verkaufsstandes an der Bonner Straße. Ob die dort zu lesenden Namen auch die Täter sind, ist nun Gegenstand der Ermittlungen. Die Unbekannten nutzten die Fläche zudem, um ihre politische Meinung zu äußern - auch dafür gibt es geeignetere Möglichkeit als fremdes Eigentum zu zweckentfremden und zu beschädigen. Die mögliche Tatzeit erstreckt sich über einen längeren Zeitraum. Seit circa neun Wochen stand die Weihnachtshütte auf dem Parkplatz des neuen katholischen Friedhofs. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell