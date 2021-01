Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Pedelec entwendet

"günstige" Gelegenheit ausgenutzt

Gronau (ots)

Entwendet hat ein Unbekannter ein unverschlossenes blaues Pedelec der Marke Gazelle in Epe. Die Tat am Parkweg wurde von mehreren Zeugen beobachtet. Ergreifen konnten sie den Flüchtigen jedoch nicht. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß, südländisches Aussehen, auffällig spitzes Kinn. Er trug eine blaue Jacke mit Fellkragen und weiße Turnschuhe. Das Geschehen trug sich am Montag gegen 16.30 Uhr zu. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

