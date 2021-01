Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Brand am Tieker Damm

Gronau (ots)

Sachschaden von rund 70.000 Euro entstand bei einem Brand in der Nacht zum Dienstag in Gronau. Ein Teil einer Schirmschoppe auf einem landwirtschaftlichen Gehöft am Tieker Damm wurde Opfer der Flammen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1 unter Tel. (02861) 9000.

